Scuola Di Ladri film stasera in tv 16 gennaio: cast, trama, streaming (Di sabato 16 gennaio 2021) Scuola Di Ladri è il film stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C'È IN TV Scuola Di Ladri film stasera in tv: cast La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa, Antonio Barros, Corrado Monteforte. Scuola Di Ladri film stasera in tv: trama Tre fratelli disoccupate, Dalmazio, Amalio ed Egisto fanno dei lavoretti per tirare a campare. Dalmazio è ...

