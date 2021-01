Scuola a fari spenti | Fedriga in Friuli sfida il Tar In Emilia si riapre Come cambia ancora il calendario scolastico

Leggi su open.online

(Di sabato 16 gennaio 2021) «Lunedì le scuole non riapriranno». Telegrafico e diretto, Massimiliano, presidente della regioneVenezia Giulia, ha fatto sapere che, Tar o no, andrà dritto per la sua strada sul ritorno in classe al 50% alle superiori. Ieri, 15 gennaio, il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro lo slittamento del rientro al 31 gennaio (il governo l’aveva fissato per l’11), ma lui si è detto pronto a varare già oggi una nuova ordinanza che confermi lo stop. Continua così la babele della didattica in presenza in era Covid, che tiene nel caos gli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia. Secondo le indiscrezioni filtrate in queste ore, la nuova ordinanza non sarebbe molto diversa dalla precedente e disporrebbe di nuovo la chiusura degli istituti in questione fino al 31 ...