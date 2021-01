Scialpi chiede aiuto: 'Sono in condizioni di estrema indigenza, farei anche il cameriere' (Di sabato 16 gennaio 2021) Il cantautore, 58 anni, in un'intervista a Rolling Stone racconta di star attraversando un momento molto difficile, di aver investito tutti i suoi risparmi nell'incisione di un nuovo brano ('Let it ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021) Il cantautore, 58 anni, in un'intervista a Rolling Stone racconta di star attraversando un momento molto difficile, di aver investito tutti i suoi risparmi nell'incisione di un nuovo brano ('Let it ...

Shalpy è in difficoltà economiche e chiede aiuto. Il cantautore, 58 anni, in un'intervista a Rolling Stone racconta di star attraversando un momento molto difficile, di ...

La procura di Taranto chiede il giudizio per calunnia per Latorre presidente dei commercialisti

di REDAZIONE CRONACHE. Una nuova tegola per l’Ordine dei Commercialisti di Taranto che sembra restare indifferente alle richieste di giudizio della Procura di Taranto nei confro ...

di REDAZIONE CRONACHE. Una nuova tegola per l'Ordine dei Commercialisti di Taranto che sembra restare indifferente alle richieste di giudizio della Procura di Taranto nei confro ...