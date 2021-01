Sci | Marta Bassino vince il gigante a Kranjska Gora

(Di sabato 16 gennaio 2021) In Slovenia ancora una magia della piemontese, è il terzo successo stagionale fra le porte larghe

Altro successo per Marta Bassino. L’azzurra, in testa già dalla prima manche dello Slalom gigante di Kranjska Gora chiude in testa anche la seconda e vince la gara. L’italiana porta così a casa la ter ...Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranjska Gora, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra trionfa archiviando l'appuntamento sulla pista slovena con il tempo complessivo di ...