Sci | gigante femminile di Kranjska Gora si tinge d’azzurro | impresa di Marta Bassino

(Di sabato 16 gennaio 2021) Una straordinariaconquista a mani basse ildi, quarta prova stagionale di Coppa del mondo fra le porte larghe. La 25enne di Borgo San Dalmazzo (Cn), tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha incantato tutti sulla pista Podkoren-3, presentatasi nell'occasione con un ghiaccio vivo che ha reso spettacolare la competizione e favorito le grandi doti tecniche di, capace di infliggere distacchi pesantissimi alle avversarie.Tessa Worley, seconda al traguardo, è stata l'unica a reggere in parte l'urto della, anche se al traguardo (pur recuperando dalla quinta posizione) ha incassato un distacco di 80 centesimi, mentre la svizzera Michelle Gisin (terza nell'ordine d'arrivo) è finita a 1"46. Ancora ...

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranjska Gora, gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’azzurra, che aveva chiuso in testa alla fine della ...Le parole di Marta Bassino dopo la vittoria nel gigante femminile di Kranjska Gora. "E' stata una gara tostissima, era difficile trovare buone sensazioni per via della pista, molto impegntiva e ghiacc ...