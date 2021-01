Sci alpino | Marta Bassino | “Vincere con queste condizioni è fantastico Felice per avere inflitto grandi distacchi”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Sabato memorabile perche ha vinto il gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. L’azzurra ha letteralmente dominato sulla mitica pista Podkoren, palesando una superiorità disarmante nei confronti di tutte le avversarie: l’unica a restare sotto il secondo di ritardo è stata la francese Tessa Worley. Uno show di rara bellezza da parte della piemontese, capace di conquistare il terzo successo stagionale in questa specialità su quattro gare disputate., nuova leader della Coppa del Mondo di specialità, ha raccontato la sua prova ai microfoni della Fisi: “È stata una gara tostissima, era difficile trovare buone sensazioni per via della pista, molto impegntiva e ghiacciata e dove era facile sciare male. Ho fatto tantissima fatica, come quelle ...