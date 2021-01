Schiaffo alle Regioni, i Tar riaprono le scuole. "Troppi danni agli studenti" (Di sabato 16 gennaio 2021) In Emilia-Romagna e Friuli i giudici bocciano la didattica a distanza. Il caso Lombardia: diventerà zona rossa, quindi lezioni solo da casa Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) In Emilia-Romagna e Friuli i giudici bocciano la didattica a distanza. Il caso Lombardia: diventerà zona rossa, quindi lezioni solo da casa

elpiga3 : @MarcoRizzoPC .....giusto! Fa rabbrividire la frase usata da qualche politico 'illuminato' : 'non possiamo andare a… - Consiglioveneto : Zanoni (PD): “Non c’è due senza tre: nuova circolare della Regione con deroghe Covid per i cacciatori. Uno schiaffo… - vogue_italia : L'ultimo schiaffo di Melania alle regole. - Mary01809842 : RT @ANPIBsCarmine: Chi ha affisso quegli striscioni non conosce vergogna. Uno schiaffo, anzi uno sputo in faccia alle vittime del femminici… - grace10429173 : Uno schiaffo in faccia alle persone, come Tommaso, che ne soffrono davvero #GFVIP #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffo alle L’ apertura dei pubblici esercizi venerdì 15 per protesta è uno schiaffo ai valori sociali Padova News Schiaffo alle Regioni, i Tar riaprono le scuole. "Troppi danni agli studenti"

In Emilia-Romagna e Friuli i giudici bocciano la didattica a distanza. Il caso Lombardia: diventerà zona rossa, quindi lezioni solo da casa ...

Covid: Mangialardi, Acquaroli? Inaccettabile cerchiobottismo

"I lamenti del presidente Acquaroli circa l'inserimento delle Marche in zona arancione sono uno schiaffo alla responsabilità istituzionale che i cittadini gli hanno conferito con il voto del 20 e 21 s ...

In Emilia-Romagna e Friuli i giudici bocciano la didattica a distanza. Il caso Lombardia: diventerà zona rossa, quindi lezioni solo da casa ..."I lamenti del presidente Acquaroli circa l'inserimento delle Marche in zona arancione sono uno schiaffo alla responsabilità istituzionale che i cittadini gli hanno conferito con il voto del 20 e 21 s ...