Scampia | arrestato Totò di Gomorra | sorpreso a vendere droga nella “Casa dei Puffi”

arrestato Salvatore Abruzzese, l'attore che interpretò Totò nel film "Gomorra" di Matteo Garrone del 2008. Il giovane, oggi 26enne, è stato sorpreso a cedere due dosi di droga all'interno del complesso popolare noto come "Casa dei Puffi" a Scampia. Scampia, arrestato Totò di Gomorra: sorpreso a vendere droga Nel film Salvatore interpretava un giovane adolescente

