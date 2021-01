Sassuolo, Locatelli verso la Premier League: piace al Manchester City (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Sassuolo di Roberto De Zerbi non sembra più essere una sorpresa, ormai. Gli straordinari risultati degli ultimi due anni hanno proiettato i neroverdi stabilmente tra le big, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per quanto riguarda il mercato. Dopo le operazioni dei vari Sensi e Demiral, per citarne due, la prossima uscita eccellente potrebbe essere Manuel Locatelli. Roberto De Zerbi lo ha reso uno dei centrocampisti italiani più forti in circolazione; la Juventus ha gli occhi puntati su di lui da tempo ma, alla fine, l’ex Milan potrebbe prendere la via del Regno Unito. A chiedere informazioni a Giovanni Carnevali, ds della società emiliana, sarebbe stato il Manchester City. L’operazione, a detta dello stesso dirigente, sarebbe da concludersi per giugno: i contatti sono costanti e il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildi Roberto De Zerbi non sembra più essere una sorpresa, ormai. Gli straordinari risultati degli ultimi due anni hanno proiettato i neroverdi stabilmente tra le big, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per quanto riguarda il mercato. Dopo le operazioni dei vari Sensi e Demiral, per citarne due, la prossima uscita eccellente potrebbe essere Manuel. Roberto De Zerbi lo ha reso uno dei centrocampisti italiani più forti in circolazione; la Juventus ha gli occhi puntati su di lui da tempo ma, alla fine, l’ex Milan potrebbe prendere la via del Regno Unito. A chiedere informazioni a Giovanni Carnevali, ds della società emiliana, sarebbe stato il. L’operazione, a detta dello stesso dirigente, sarebbe da concludersi per giugno: i contatti sono costanti e il ...

Carnevali: «City su Locatelli? Ne riparliamo in estate» Si stringe per Falco del Lecce

