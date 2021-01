SanPa, Carlo Gabardini a FqMagazine: “La storia di San Patrignano è un grande rimosso collettivo: per questo l’abbiamo raccontata senza filtri” (Di sabato 16 gennaio 2021) Sembrava una storia lontana e quasi dimenticata quella di Vincenzo Muccioli, un uomo di provincia visionario e carismatico ma al tempo stesso controverso e criticato. Invece, venticinque anni dopo la sua morte, la docu-serie di Netflix “SanPa”, ha riacceso in maniera clamorosa i riflettori sulla sua enigmatica figura e sulle origini e il passato di San Patrignano. Luci e ombre raccontate attraverso oltre venti testimonianze, 180 ore di interviste e una mole di immagini di archivio che squadernano una realtà in parte mai raccontata. Il risultato? Un successo clamoroso che si trascina appresso una valanga di polemiche e accuse, comprese quelle di chi smentisce il “metodo San Patrignano”, a cominciare da Letizia Moratti e dal figlio del fondatore della comunità, Andrea Muccioli. “Le luci ci sono e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Sembrava unalontana e quasi dimenticata quella di Vincenzo Muccioli, un uomo di provincia visionario e carismatico ma al tempo stesso controverso e criticato. Invece, venticinque anni dopo la sua morte, la docu-serie di Netflix “”, ha riacceso in maniera clamorosa i riflettori sulla sua enigmatica figura e sulle origini e il passato di San. Luci e ombre raccontate attraverso oltre venti testimonianze, 180 ore di interviste e una mole di immagini di archivio che squadernano una realtà in parte mai. Il risultato? Un successo clamoroso che si trascina appresso una valanga di polemiche e accuse, comprese quelle di chi smentisce il “metodo San”, a cominciare da Letizia Moratti e dal figlio del fondatore della comunità, Andrea Muccioli. “Le luci ci sono e le ...

