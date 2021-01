San Vito Dei Normanni (Brindisi) – Incidente sulla Ss16: Un morto e feriti (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ accaduto intorno alle 18.30 di oggi, sabato 16 gennaio sulla strada statale 16. Incidente mortale nella serata di oggi, sabato 16 gennaio, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni. Una Fiat Punto si è ribaltata all’altezza della rotatoria per Serranova. La persona che era alla guida è deceduta sul colpo, si Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ accaduto intorno alle 18.30 di oggi, sabato 16 gennaiostrada statale 16.mortale nella serata di oggi, sabato 16 gennaio,strada provinciale che collegaa SanDei. Una Fiat Punto si è ribaltata all’altezza della rotatoria per Serranova. La persona che era alla guida è deceduta sul colpo, si

Sul posto personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Brindisi che si occupano dei rilievi ...

TRIESTE. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, nella galleria San Vito: un uomo versa in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere caduto dalla moto su cui ...

