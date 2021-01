San Nicandro Garganico: corona virus, morto il sindaco Costantino Ciavarella aveva 65 anni, era medico: sono 291 i dottori deceduti in Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) Costantino Ciavarella era sindaco di San Nicandro Garganico. Era anche medico e proprio in visita ad un paziente era stato contagiato dal corona virus. Ricoverato nell’ospedale Massello Mascia di San Severo è morto. aveva 65 anni. L'articolo San Nicandro Garganico: corona virus, morto il sindaco <small class="subtitle">Costantino Ciavarella aveva 65 anni, era medico: sono 291 i dottori deceduti in ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 gennaio 2021)eradi San. Era anchee proprio in visita ad un paziente era stato contagiato dal. Ricoverato nell’ospedale Massello Mascia di San Severo è65. L'articolo Sanil 65, era291 iin ...

