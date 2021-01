Salto con gli sci: Austria vittoriosa in rimonta sulla Polonia a Zakopane, terza la Norvegia. L’Italia non supera la prima serie (Di sabato 16 gennaio 2021) Con una più che importante rimonta, l’Austria vince per la prima volta a Zakopane in una gara a squadra in chiave Coppa del Mondo. E lo fa andando a ribaltare la situazione con la Polonia padrona di casa, soprattutto per effetto di un Salto, il settimo (terzo della seconda serie), nel quale Andrzej Stekala sbaglia tutto, Philipp Aschenwald no. Arrivano sia quasi 20 metri di differenza (133 contro 115.5) che oltre 30 punti (125.3 contro 92.4), che cambiano totalmente le carte in tavola e consentono all’ottimo Daniel Huber, il migliore di giornata, di portare a compimento l’opera tramite il suo secondo 135 di giornata, che gli porta meno punti della prima serie (130.7 contro 136.2), ma assicura agli Austriaci il 991.2 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Con una più che importante, l’vince per lavolta ain una gara a squadra in chiave Coppa del Mondo. E lo fa andando a ribaltare la situazione con lapadrona di casa, soprattutto per effetto di un, il settimo (terzo della seconda), nel quale Andrzej Stekala sbaglia tutto, Philipp Aschenwald no. Arrivano sia quasi 20 metri di differenza (133 contro 115.5) che oltre 30 punti (125.3 contro 92.4), che cambiano totalmente le carte in tavola e consentono all’ottimo Daniel Huber, il migliore di giornata, di portare a compimento l’opera tramite il suo secondo 135 di giornata, che gli porta meno punti della(130.7 contro 136.2), ma assicura aglici il 991.2 ...

Con una più che importante rimonta, l'Austria vince per la prima volta a Zakopane in una gara a squadra in chiave Coppa del Mondo. E lo fa andando a ribaltare la situazione con la Polonia padrona di c ...

