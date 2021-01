Rutte che dava lezioni all’Italia, ora si dimette per lo scandalo welfare (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo dieci anni ininterrotti al potere, il premier olandese Mark Rutte si è dimesso oggi dal suo incarico a due mesi dalle legislative ed in piena crisi sanitaria per lo scandalo legato al bonus figli. Un polverone politico sollevato dopo che i funzionari del fisco avevano accusato ingiustamente 20mila famiglie di frode, facendone indebitare molte per rimborsare le indennità per l’infanzia nel periodo tra il 2013 ed il 2019. Il governo di Mark Rutte in Olanda ha rassegnato le dimissioni a causa di uno scandalo relativo alla gestione dei sussidi familiari che, secondo un’indagine parlamentare, ha gettato migliaia di famiglie sul lastrico. Lo scandalo di Rutte La storia è di mala gestione della cosa pubblica, va avanti dal 2012 e riguarda illegalità amministrative ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo dieci anni ininterrotti al potere, il premier olandese Marksi è dimesso oggi dal suo incarico a due mesi dalle legislative ed in piena crisi sanitaria per lolegato al bonus figli. Un polverone politico sollevato dopo che i funzionari del fisco avevano accusato ingiustamente 20mila famiglie di frode, facendone indebitare molte per rimborsare le indennità per l’infanzia nel periodo tra il 2013 ed il 2019. Il governo di Markin Olanda ha rassegnato le dimissioni a causa di unorelativo alla gestione dei sussidi familiari che, secondo un’indagine parlamentare, ha gettato migliaia di famiglie sul lastrico. LodiLa storia è di mala gestione della cosa pubblica, va avanti dal 2012 e riguarda illegalità amministrative ...

