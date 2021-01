Rsa Villa dei Diamanti: familiari protestano (Di sabato 16 gennaio 2021) protestano i parenti degli anziani ospiti della Rsa "Villa dei Diamanti": ancora non sanno dove sono ricoverati né conoscono le loro condizioni. Rsa Lanuvio, proteste dei parenti degli anziani ospiti della struttura su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 16 gennaio 2021)i parenti degli anziani ospiti della Rsa "dei": ancora non sanno dove sono ricoverati né conoscono le loro condizioni. Rsa Lanuvio, proteste dei parenti degli anziani ospiti della struttura su Notizie.it.

fleinaudi : Signor Basilio, domani Le spediremo a Villa San Biagio, Rsa di Dicomano, tra Mugello e Valdisieve, una preziosa pu… - ilfaroonline : Nettuno, focolaio di #Covid_19 nella Rsa “Villa Gaia”: morto uno degli ospiti - GASirianni : RT @GigiPadovani: Lanuvio, 5 anziani morti in una casa di riposo e 7 intossicati: esalazioni monossido - GigiPadovani : Lanuvio, 5 anziani morti in una casa di riposo e 7 intossicati: esalazioni monossido - Radio1Rai : Anche contagio da #covid (3 operatori e 9 ospiti) nella #RSA Villa dei Diamanti di #Lanuvio. Ma non sembra essere q… -