Rosaria perde la dentiera a C’è posta per te: il video virale, ma la scena viene tagliata (Di domenica 17 gennaio 2021) Rosaria, una simpatica signora, ospite della seconda puntata di C’è posta per te, perde la dentiera in diretta televisiva e il video è virale. Rosaria perde la dentiera a C’è posta per te, la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi pubblica il video che diventa virale e scatena le risate non solo del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 17 gennaio 2021), una simpatica signora, ospite della seconda puntata di C’èper te,lain diretta televisiva e illaa C’èper te, la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi pubblica ilche diventae scatena le risate non solo del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

edo_zaza : Ma volete dirmi che ho guardato tutta la sera #CePostaPerTe in attesa del momento in cui la signora Rosaria detta S… - zayvnarms : ROSARIA LA SIGNORA CHE PERDE LA DENTIERA STO MALE #CePostaPerTe - Patry_P_ : Carusi, Rosaria perde la dentiera adesso ???????? #cepostaperte - Tristan__esdpv : OMG FINALMENTE È ARRIVATA ROSARIA DETTA SARINA IN PAESE CHE PERDE LA DENTIERA MENTRE PARLA A MARIA ASPETTO QUESTO M… -