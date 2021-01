Ronaldo: «Lukaku sposta gli alberi, CR7 è un giocatore diverso» (Di sabato 16 gennaio 2021) Le parole di Ronaldo in previsione di Inter-Juventus in programma domani sera alle 20:45 a San Siro. La sua intervista a Gazzetta In previsione di Inter-Juventus, Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha espresso i propri pensieri sulle due squadre. Queste le sue parole. PARTITA DECISIVA – «No, vale solo per l’autostima, per capire quanto si è pronti a lottare a quel livello. Se invece intende che lo scudetto se lo giocheranno loro due ci sta, ma il Milan non ce lo mettiamo?». Lukaku – «Come chili, Lukaku di sicuro: sposta anche gli alberi… Molto diversi, un punto in comune: quando hai un giocatore così, fai fatica a non appoggiarti a lui. Soprattutto a uno come Lukaku: ma se fa quasi un gol a partita è un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Le parole diin previsione di Inter-Juventus in programma domani sera alle 20:45 a San Siro. La sua intervista a Gazzetta In previsione di Inter-Juventus,ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha espresso i propri pensieri sulle due squadre. Queste le sue parole. PARTITA DECISIVA – «No, vale solo per l’autostima, per capire quanto si è pronti a lottare a quel livello. Se invece intende che lo scudetto se lo giocheranno loro due ci sta, ma il Milan non ce lo mettiamo?».– «Come chili,di sicuro:anche gli… Molto diversi, un punto in comune: quando hai uncosì, fai fatica a non appoggiarti a lui. Soprattutto a uno come: ma se fa quasi un gol a partita è un ...

forumJuventus : CT: 'Non solo Ronaldo contro Lukaku. L’arma per niente segreta della Juventus per annientare l’Inter domenica al Me… - tuttosport : #Morata: 'Solo #Ronaldo arriva su certi palloni. #Lukaku? Voglio la maglia' - SaverioTolomeo : @RomanamenteS @augustociardi75 Per vincere queste partite servono le giocate dei campioni, e la Roma non li ha. Ron… - TuttoMercatoWeb : La Stampa: 'Ronaldo contro Lukaku, sfida tra bomber che potevano essere compagni alla Juve' - fantapazzcom : La Top11 di PaoloOttavio per la 17° di Serie A Tim: fuori Lukaku e Ronaldo -