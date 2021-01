Ronaldo gioca il derby d’Italia | “Inter-Juventus non decisiva per lo scudetto Pirlo un maestro e Lukaku…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 16 gennaio 2021)il Fenomeno ha rilasciato un’vista al La Gazzetta dello Sport alla vigilia diin programma domani e valida per la 18^ giornata di Serie A. L'ex attaccante nerazzurro, ora presidente del Valladoild, ha parlato del match in otticama si è anche soffermato sui rispettivi momenti delle due compagini.Sulla gara: "Penso che la partita non saràper loma solo per l’autostima.e Juve se lo giocheranno fino alla fine, ma il Milan non ce lo mettiamo? Il Milan mi sta sorprendendo: calcio offensivo, veloce,tori di qualità. L’ha tutto per vincere lo, Conte è un allenatore che tiene sul pezzo le sue squadre fino alla fine. Per come ...