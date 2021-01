Roma-Spezia | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio 2021 alle 21.15 all’Olimpico si disputerà, ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente traincontrerà poi ai quarti il Napoli di Gattuso, che con fatica ha superato per 3 a 2 l’Empoli. Come arrivano le due squadre? I giallorossi sono reduci da una bruciante sconfitta in campionato nel derby contro la Lazio. La squadra di Inzaghi si è imposta per 3 a 0, grazie al gol di Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. Nella giornata precedente la squadra di Fonseca ha invece pareggiato per 2 a 2 all’Olimpico contro l’Inter. Lasi trova momentaneamente al terzo posto in classifica con 34 punti, a +1 sulla Juventus che domenica 17 gennaio alle 20.45 sfiderà l’Inter a San Siro. Sabato 16 gennaio alle 18.00 losarà ospite del ...