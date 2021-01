Roma, scappa dai domiciliari per rubare monetine al distributore di benzina: arrestato (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ fuggito dai domiciliari per andare a fare un colpo al distributore di benzina in via del Fosso di Santa Maura, a Roma. La sua idea, però, non era quella di assaltare il distributore, ma quella di rubare le monetine che si trovavano sopra la colonnina del Gpl. E così è stato. Peccato che l’uomo, un 44enne, non si sia accorto di essere osservato dalla è responsabile dell’impianto che si è ovviamente accorta del furto e, dopo aver avvisato le forze dell’ordine, attraverso le telecamere di sorveglianza ha potuto fornire alla Polizia una descrizione dettagliata dell’uomo. Quest’ultimo infatti, approfittando di un momento di distrazione dell’addetto alla distribuzione di carburante, si è appropriato delle monete, per un totale di 90 euro, poste sopra la colonnina del gpl, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ fuggito daiper andare a fare un colpo aldiin via del Fosso di Santa Maura, a. La sua idea, però, non era quella di assaltare il, ma quella dileche si trovavano sopra la colonnina del Gpl. E così è stato. Peccato che l’uomo, un 44enne, non si sia accorto di essere osservato dalla è responsabile dell’impianto che si è ovviamente accorta del furto e, dopo aver avvisato le forze dell’ordine, attraverso le telecamere di sorveglianza ha potuto fornire alla Polizia una descrizione dettagliata dell’uomo. Quest’ultimo infatti, approfittando di un momento di distrazione dell’addetto alla distribuzione di carburante, si è appropriato delle monete, per un totale di 90 euro, poste sopra la colonnina del gpl, ...

