Roma, oggi la ripresa. Fonseca: discorso alla squadra e turnover con lo Spezia (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma - Adesso il grande compito di Fonseca è riuscire a compattare la squadra e far sì che il tracollo nel derby non lasci strascichi importanti. Il tecnico portoghese non ha concesso giorni di riposo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021)- Adesso il grande compito diè riuscire a compattare lae far sì che il tracollo nel derby non lasci strascichi importanti. Il tecnico portoghese non ha concesso giorni di riposo ...

Corriere : La crisi in diretta - Calenda: Mastella mi ha offerto l’ok del Pd a Roma se appoggio Conte - Corriere : Nel liceo occupato la mamma medico fa il tampone agli studenti. Oggi sit-in da Trieste a Roma - virginiaraggi : La Corte d’Appello ha confermato oggi l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. A… - francalanna2 : @jacopo_iacoboni Calenda oggi si e' giocato Roma. E 2. - Esterin62237737 : RT @mara06844397: Milano oggi ! E così Roma e così tutti i giorni! Con queste “distanze” la mascherina non serve! Poi chiudono le palestre!… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma oggi Coronavirus, a Roma 662 nuovi casi: il valore RT sopra 1. D'Amato: "Serve massima cautela" RomaToday Polizia: Gasparri, 'da Nannini messaggio fallito, ritiri video'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Visto che Gianna Nannini continua a non chiedere scusa per il video che accompagna la sua ultima canzone e che, anzi, le sue giustificazioni non fanno altro che reiterare ...

Calenda svela telefonata di Mastella: «Tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma». La replica: «Sei squallido»

Dal vorticoso lavoro sotterraneo di ricerca di "responsabili" in grado di dar vinta a un Conte-ter emerge in superficie una telefonata intercorsa tra Clemente Mastella (tra i ...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Visto che Gianna Nannini continua a non chiedere scusa per il video che accompagna la sua ultima canzone e che, anzi, le sue giustificazioni non fanno altro che reiterare ...Dal vorticoso lavoro sotterraneo di ricerca di "responsabili" in grado di dar vinta a un Conte-ter emerge in superficie una telefonata intercorsa tra Clemente Mastella (tra i ...