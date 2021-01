Roma, licenziata per foto in slip. Gaynet: “Allenatrice vittima di maschilismo” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Si tratta della stessa logica di chi ha licenziato l’insegnante torinese vittima di revenge porn”. Cosi’ in una nota Rosario Coco, referente di Gaynet Roma. “Esprimiamo piena solidarieta’ ad A. B., allenatrice della Asd San Martino e San Leone in Roma, esonerata per una foto su Instagram giudicata ‘non consona’ al suo ruolo di educatrice della giovanile“. La vicenda dell’allenatrice di una squadra di calcetto under 12 al Pigneto, e’ stata raccontata dal Corriere della Sera. Leggi su dire (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Si tratta della stessa logica di chi ha licenziato l’insegnante torinese vittima di revenge porn”. Cosi’ in una nota Rosario Coco, referente di Gaynet Roma. “Esprimiamo piena solidarieta’ ad A. B., allenatrice della Asd San Martino e San Leone in Roma, esonerata per una foto su Instagram giudicata ‘non consona’ al suo ruolo di educatrice della giovanile“. La vicenda dell’allenatrice di una squadra di calcetto under 12 al Pigneto, e’ stata raccontata dal Corriere della Sera.

