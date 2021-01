Roma, Calenda: “Mastella mi ha offerto sostegno Pd se appoggio Conte” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo ‘tu appoggi Conte e il PD appoggia te a Roma’. Scarsa capacita’ di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Cosi’ il leader di azione e candidato sindaco di Roma, Carlo calenda in un post su Facebook. Leggi su dire (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo ‘tu appoggi Conte e il PD appoggia te a Roma’. Scarsa capacita’ di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Cosi’ il leader di azione e candidato sindaco di Roma, Carlo calenda in un post su Facebook.

