Roma, accordo con New Balance: ecco le nuove maglie – FOTO (Di sabato 16 gennaio 2021) La Roma è pronta a cambiare sponsor tecnico: addio a Nike, ecco New Balance La Roma sta per dire addio alla Nike come sponsor tecnico per affidarsi nelle mani di New Balance, azienda americana che diversi mesi aveva intensificato i contatti con il club giallorosso. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il nuovo sponsor dovrebbe prevedere circa 4 milioni ma con una percentuale importante sulle vendite delle maglie e dei vari materiali. E propria questa percentuale è stato uno dei motivi che hanno portato la Roma a separarsi da Nike. I prototipi delle nuove maglie sono state già visionate dal club della Capitale, e si vocifera che possano essere addirittura quattro le divise: la prima rossa, la seconda ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Laè pronta a cambiare sponsor tecnico: addio a Nike,NewLasta per dire addio alla Nike come sponsor tecnico per affidarsi nelle mani di New, azienda americana che diversi mesi aveva intensificato i contatti con il club giallorosso. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’con il nuovo sponsor dovrebbe prevedere circa 4 milioni ma con una percentuale importante sulle vendite dellee dei vari materiali. E propria questa percentuale è stato uno dei motivi che hanno portato laa separarsi da Nike. I prototipi dellesono state già visionate dal club della Capitale, e si vocifera che possano essere addirittura quattro le divise: la prima rossa, la seconda ...

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - m_mumi : @il_cappellini Un offerta politica a nome di un’altro partito mi pare di capire che a questo punto il Pd sicurament… - MaggicaPolly : @thewhitefly_ non sono d’accordo, in altre occasioni in cui sei andato sotto hai posto rimedio. Ieri l’urlatore se… - bisciarcobaleno : @trivialyka @jinniepvphany Immagina tipo ci mettiamo d'accordo vieni a Roma ci incontriamo e nevica - stormi1904 : RT @franz999999999: @Luce_Roma @romatoday @Antincivili Prova a passare per il2 Municipio.... probabilmente sono d'accordo con le autofficin… -