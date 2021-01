Ritorno a scuola in Puglia, alle superiori DaD per un’altra settimana. Nel primo ciclo famiglie possono scegliere fra lezioni online o in presenza (Di sabato 16 gennaio 2021) Il presidente della Puglia Michele Emiliano annuncia che per le scuole superiori sarà prorogata di un'altra settimana la didattica a distanza. A breve arriverà l'ordinanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Il presidente dellaMichele Emiliano annuncia che per le scuolesarà prorogata di un'altrala didattica a distanza. A breve arriverà l'ordinanza. L'articolo .

Ritorno a scuola in Liguria, fino al 23 gennaio DaD alle superiori. ORDINANZA

SIENA - Tornare a scuola: ecco tutto quello che chiedono gli studenti del Liceo Piccolomini sezione Economico Sociale (LES), dopo un difficile e ''freddo'' rientro lunedì 11 gennaio, e i genitori scen ...

Scuola, ecco le misure del nuovo Dpcm. In Emilia rientro anticipato a lunedì, in Liguria slitta al 25

Il nuovo decreto stabilisce il rientro in classe con presenza di studenti dal 50 al 75%, da lunedì prossimo. Ma il calendario resta diverso regione per regione, in base alle ordinanze e alle decisioni ...

