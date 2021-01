Ritorno a scuola, in Campania dal 18 gennaio in presenza fino alla terza primaria. ORDINANZA (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regione Campania decide di far tornare in classe fin dalla terza primaria dal 18 gennaio. Lo ha deciso il Governo regionale nel pomeriggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regionedecide di far tornare in classe fin ddal 18. Lo ha deciso il Governo regionale nel pomeriggio. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola in Piemonte: vademecum con tutte le informazioni utili Orizzonte Scuola Scuola. Screening per docenti e studenti, Dipasquale replica a Lagalla

“La difesa d’ufficio dell’assessore Lagalla alle nostra critiche sui ritardi con i quali è stato organizzato lo screening su docenti e studenti in vista di una possibile riapertura delle scuole, non c ...

Scuola: a Milano anche Aboubakar Soumahoro con gli studenti

In piazza insieme agli studenti milanesi che protestano contro la didattica a distanza oggi c'era anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro. (ANSA) ...

