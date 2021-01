Ritorno a scuola, Basilicata conferma DaD fino al 31 gennaio. ORDINANZA (Di sabato 16 gennaio 2021) Per le scuole superiori della Basilicata (zona gialla) la didattica a distanza resterà obbligatoria fino al prossimo 31 gennaio. La decisione - che conferma quella dello scorso 9 gennaio - è stata presa dal presidente della Regione, Vito Bardi, con una nuova ORDINANZA sull'emergenza coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Per le scuole superiori della(zona gialla) la didattica a distanza resterà obbligatoriaal prossimo 31. La decisione - chequella dello scorso 9- è stata presa dal presidente della Regione, Vito Bardi, con una nuovasull'emergenza coronavirus. L'articolo .

