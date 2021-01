Risultati Serie B | classifica Diretta gol | scatto del Lecce! 18^ giornata

(Di sabato 16 gennaio 2021)B: lagol live score delle partite, in programma oggi sabato 16 gennaio 2021, valide per la 18^. Laaga oggi.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - Gazzetta_it : #SerieB, risultati 18ª giornata. #Lecce colpo a Reggio Calabria. Beffa #Monza: da 2-0 a 2-2 col Cosenza. Il… - MomentiCalcio : #SerieC, i risultati: pareggio nel big match tra #ProPatria e #Alessandria, rallenta il #Renate, pareggia la #Turris - TuttoAscoli : Serie B - I risultati delle partite delle 14 - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati degli anticipi della quattordicesima giornata e la classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Goal.com

Nel girone A il big match di giornata tra Pro Patria e Alessandria finisce 0-0, mentre la Giana Erminio non va oltre l’1-1 in casa della Pistoiese Pareggia anche il Renate con lo stesso punteggio in c ...Si gioca nel weekend la 18^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Sabato ore 14Cittadella-Ascoli 1-0: 79' Tavern ...