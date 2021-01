Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 18^ giornata (Di sabato 16 gennaio 2021) Risultati Serie B: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 16 gennaio 2021, valide per la 18^ giornata. La classifica aggiornata a oggi. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021)B: lagolpartite, in programma oggi sabato 16 gennaio 2021, valide per la 18^. Laaga oggi.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - UgoBaroni : RT @SkySport: Serie B, i risultati degli anticipi della 18^ giornata. Chievo ok, Frosinone in crisi - infoitsport : Serie B, i risultati degli anticipi della 18^ giornata. Chievo ok, Frosinone in crisi - PianetaMilan : #Classifica @SerieA aggiornata dopo #LazioRoma (18^ giornata) - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : #Classifica #Marcatori @SerieA 2020-2021 - 18^ giornata - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie I risultati in Serie B Goal.com Diretta Bologna-Verona ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Al Renata Dall'Ara la sfida tra le squadre di Sinisa Mihajlovic e Ivan Juric. Arbitra l'incontro Mariani di Aprilia ...

È positiva una giocatrice di Vigarano Ma no focolaio

VIGARANO MAINARDA. A seguito dei controlli preventivi per il contenimento e protocollo coronavirus su staff e giocatrici, la Pallacanestro Vigarano comunica che è risultata positiva al Covid-19 una de ...

Al Renata Dall'Ara la sfida tra le squadre di Sinisa Mihajlovic e Ivan Juric. Arbitra l'incontro Mariani di Aprilia ...VIGARANO MAINARDA. A seguito dei controlli preventivi per il contenimento e protocollo coronavirus su staff e giocatrici, la Pallacanestro Vigarano comunica che è risultata positiva al Covid-19 una de ...