Come prima tranche Alessandro Gullotto doveva percepire 6mila euro. Se ne vede bonificare 83mila ma la restituzione della somma in più, non prevista dall'Agenzia delle Entrate, gli blocca l'erogazione delle tranche successive

Ristori, riceve 77mila euro in più per errore: li restituisce ma gli bloccano il sostegno

Come prima tranche del Decreto Ristori il 49enne romano Alessandro Gullotto doveva percepire 6mila euro. Se ne vede bonificare 83mila ma la restituzione della ...

Assotir ricevuta dal Presidente del Consiglio della Regione Toscana Mazzeo

Si è discusso, inoltre, del diretto coinvolgimento della Regione nell’individuazione di zone idonee su tutto il territorio toscano per la realizzazione, da demandare ovviamente ad investitori privati, ...

