Ristori da 12-15 miliardi di euro nel decreto sui nuovi aiuti (Di sabato 16 gennaio 2021) Scostamento da 1,8% del Pil ma obiettivi confermati sul 2022 e 2023. Sul tavolo 5,5 miliardi per il lavoro, 2-2,5 per il fisco e un miliardo per il trasporto locale Leggi su ilsole24ore (Di sabato 16 gennaio 2021) Scostamento da 1,8% del Pil ma obiettivi confermati sul 2022 e 2023. Sul tavolo 5,5per il lavoro, 2-2,5 per il fisco e un miliardo per il trasporto locale

RaiNews : L'analisi del Centro studi di Mestre - micillom5s : #Ristori: erogazioni per altri 10 miliardi di euro. Partiti anche ultimi bonifici del Dl Natale. Con gli ultimi bon… - GianlucaVasto : Decreto Natale: versati oltre 628 milioni a partite Iva coinvolte dagli ultimi DPCM (ristoranti, bar, pasticcerie).… - legenrehumain : RT @bravimabasta: Buongiorno, siamo quelli che si tengono in tasca 100 miliardi di nero all'anno con cui si potrebbero regalare ristori a p… - EaAngelini : RT @bravimabasta: Buongiorno, siamo quelli che si tengono in tasca 100 miliardi di nero all'anno con cui si potrebbero regalare ristori a p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori miliardi Nuovo decreto ristori, la richiesta di scostamento sale a 32 miliardi di euro Il Sole 24 ORE Recovery Plan, tanti obiettivi ma senza strumenti per raggiungerli

Sono fondate le critiche di Renzi al piano del governo? Le voci autorevoli degli economisti Tommaso Monacelli (docente di Politica economica alla Bocconi) e Enrico Giovannini (ex Presidente dell'Istat ...

Blocco dei licenziamenti, si va verso la proroga nel decreto Ristori 5

Con il quinto decreto Ristori potrebbe arrivare anche una nuova proroga del blocco dei licenziamenti: il confronto nel governo è in corso. Lo stop, introdotto con il decreto Cura Italia a marzo, poi “ ...

Sono fondate le critiche di Renzi al piano del governo? Le voci autorevoli degli economisti Tommaso Monacelli (docente di Politica economica alla Bocconi) e Enrico Giovannini (ex Presidente dell'Istat ...Con il quinto decreto Ristori potrebbe arrivare anche una nuova proroga del blocco dei licenziamenti: il confronto nel governo è in corso. Lo stop, introdotto con il decreto Cura Italia a marzo, poi “ ...