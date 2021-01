Ristori: coprono solo 29 miliardi su 423 di perdite (7%) attività economiche, lo rileva la Cgia (Di sabato 16 gennaio 2021) Le misure di sostegno al reddito approvate dal Governo Conte sono andate in larga parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33% rispetto al 2019 Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) Le misure di sostegno al reddito approvate dal Governo Conte sono andate in larga parte alleche hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33% rispetto al 2019

FirenzePost : Ristori: coprono solo 29 miliardi su 423 di perdite (7%) attività economiche, lo rileva la Cgia - cfranzini15 : @AntonioForina @bravimabasta I ristori, come li chiama lei e @bravimabasta, coprono una miseria (cgia dice 7%). Nel… - babylonboss : @vitogarofalo Mia moglie ha un bar. Nel 2020 ha lavorato, quasi tutto l'anno col 70% in meno di fatturato. Una volt… - Valerio_Brinato : @Insanedentro @DavelloStefano I 'ristori'annuali, se mai arriveranno ,coprono a malapena le bollette di un mese, tasse escluse. - Barbaramenteme : @sonia_masini Le palestre sono state chiuse 3 mesi in primavera e ora son chiuse da fine ottobre, in Piemonte i ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori coprono Ristori: coprono solo 29 miliardi su 423 di perdite (7%) attività economiche, lo rileva la Cgia Firenze Post Ospedale del Mare al gelo, l'Asl svuota le corsie, ferma i ricoveri e compra coperte

In merito alla mancanza di coperte segnalata nei giorni scorsi ... presenza di forte odore di fumi nella stanza ristoro del personale, assembramenti di dipendenti, presenza di bombole di ossigeno ...

Napoli, Ospedale del Mare al gelo: l’Asl svuota le corsie, ferma i ricoveri e compra coperte

La direttrice sanitaria: " Dimettere o trasferire dove è possibile i malati". E invita il 118 a non portare pazienti Verdoliva chiede alla ...

In merito alla mancanza di coperte segnalata nei giorni scorsi ... presenza di forte odore di fumi nella stanza ristoro del personale, assembramenti di dipendenti, presenza di bombole di ossigeno ...La direttrice sanitaria: " Dimettere o trasferire dove è possibile i malati". E invita il 118 a non portare pazienti Verdoliva chiede alla ...