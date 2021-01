Rimozione di amianto dagli edifici privati: lunedì al via il bando da 1 milione di euro (Di sabato 16 gennaio 2021) Aprirà lunedì 18 gennaio, alle 10, il bando da 1 milione di euro per sostenere i cittadini lombardi che vogliono rimuovere dai loro edifici coperture e manufatti contenenti amianto. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Le domande potranno essere presentate on-line fino alle ore 16 del 1° marzo 2021, attraverso la piattaforma Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it). LE PRIORITÀ DELLA GIUNTA “Tra le priorità della Giunta di Regione Lombardia – dice Cattaneo – c’è la Rimozione completa dell’amianto da ogni edificio, pubblico e privato, in cui è ancora presente”. FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO FINO A 15 MILA euro Il bando ha una dotazione di 1 milione di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) Aprirà18 gennaio, alle 10, ilda 1diper sostenere i cittadini lombardi che vogliono rimuovere dai lorocoperture e manufatti contenenti. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Le domande potranno essere presentate on-line fino alle ore 16 del 1° marzo 2021, attraverso la piattaforma Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it). LE PRIORITÀ DELLA GIUNTA “Tra le priorità della Giunta di Regione Lombardia – dice Cattaneo – c’è lacompleta dell’da ognio, pubblico e privato, in cui è ancora presente”. FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO FINO A 15 MILAIlha una dotazione di 1di ...

