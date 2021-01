Riforma Pensioni 2021: dopo la crisi di Governo cosa succede a quota 41 (Di sabato 16 gennaio 2021) Quello che tutti temevano. Quello che tutti scongiuravano. Quello che molti non credevano possibile purtroppo si è avverato. Abbiamo la crisi di Governo. Renzi infatti il 13 gennaio ha annunciato le dimissioni delle Ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Italia Viva esce dalla maggioranza e si apre ufficialmente la crisi. cosa succederà alla Riforma delle Pensioni? Che fine faranno quota 41, quota 100 e le altre misure? Riforma Pensioni 2021 e crisi di Governo, ultime notizie: e ora quota 41 che fine farà? In piena crisi pandemica con oltre 80.000 decessi e 2.300.000 ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 16 gennaio 2021) Quello che tutti temevano. Quello che tutti scongiuravano. Quello che molti non credevano possibile purtroppo si è avverato. Abbiamo ladi. Renzi infatti il 13 gennaio ha annunciato le dimissioni delle Ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Italia Viva esce dalla maggioranza e si apre ufficialmente larà alladelle? Che fine faranno41,100 e le altre misure?di, ultime notizie: e ora41 che fine farà? In pienapandemica con oltre 80.000 decessi e 2.300.000 ...

