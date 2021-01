Ridley Scott | Apple produrrà il film su Napoleone

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021) Saràa sostenere il progetto disu, intitolato Kitbag che avrà come protagonista Joaquin Phoenix. Il titolo viene da una frase dello stesso protagonista che usava dire che c’era qualcosa di suo nascosto in ogni gavetta dei suoi soldati. Il cineasta ha un accordo con la 20th Century Fox, che avrebbe però rinunciato al progetto consentendo così al regista, che conStudios ha un accordo di prelazione con la suaFree per ciò che concerne le serie televisive. Quando partiranno le riprese? Le riprese partiranno all’inzio del 2022 nel Regno Unito, con laFree a produrre. Sarà un biopic? Oltre a unbiografico, Kitbag sarà anche una sorta di origin story del personaggio storico francese più celebre ...