Ricoveri e contagi Covid in crescita e nuovi parametri, non basta il 'salvagente' Rt: ecco perchè le Marche tornano arancioni (Di sabato 16 gennaio 2021) ANCONA - La situazione da una settimana all'altra è peggiorata, con ospedali più saturi di pazienti Covid e un'incidenza dei casi maggiore rispetto alla popolazione. Ma soprattutto sono cambiate le ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 16 gennaio 2021) ANCONA - La situazione da una settimana all'altra è peggiorata, con ospedali più saturi di pazientie un'incidenza dei casi maggiore rispetto alla popolazione. Ma soprattutto sono cambiate le ...

infoitinterno : Coronavirus, 436 nuovi contagi e 5 decessi in Alto Adige. Calano i ricoveri ma aumentano le terapie intensive - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: La #pandemia da #coronavirus in Alto Adige: 5 morti nelle ultime 24 ore 436 nuovi contagi 7.500 tamponi molecolari e ant… - MassimilianoB1 : @EugenioGiani Mi può spiegare una cosa Presidente? Senza polemica per davvero. I contagi scendono in valore assolut… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: La #pandemia da #coronavirus in Alto Adige: 5 morti nelle ultime 24 ore 436 nuovi contagi 7.500 tamponi molecolari e ant… - infoitsalute : Covid in Italia, scende numero contagi (+16mila) e decessi (+477): in calo terapie intensive (-35) e ricoveri ordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri contagi Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto PadovaOggi Coronavirus. Allarme per i contagi nelle carceri. Spaventa Milnao

In tutta l'Italia sono aumentati del 25%. E' il quadro che emerge dagli ultimi dati comunicati dal Dap ai sindacati della polizia penitenziaria ...

Covid, prosegue il calo dei contagi. Zero decessi nelle ultime 24 ore

(di Marco Danieli) Continua la moderata tendenza verso il basso della curva dei contagi e dei ricoveri in Veneto che rimane in zona arancione. Nelle ultime 24 ore i positivi sono diminuiti ancora: dai ...

In tutta l'Italia sono aumentati del 25%. E' il quadro che emerge dagli ultimi dati comunicati dal Dap ai sindacati della polizia penitenziaria ...(di Marco Danieli) Continua la moderata tendenza verso il basso della curva dei contagi e dei ricoveri in Veneto che rimane in zona arancione. Nelle ultime 24 ore i positivi sono diminuiti ancora: dai ...