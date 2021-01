Riapertura dei musei, conto alla rovescia: Firenze è già pronta (Di sabato 16 gennaio 2021) Firenze, 16 gennaio 2021 - I musei della Toscana si preparano alla Riapertura di lunedì 18 gennaio dopo il via libera del Governo e il Comune di Firenze è in prima linea per accogliere di nuovo i ... Leggi su lanazione (Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gennaio 2021 - Idella Toscana si preparanodi lunedì 18 gennaio dopo il via libera del Governo e il Comune diè in prima linea per accogliere di nuovo i ...

pompeii_sites : Ecco il secondo episodio del #podcast “Pompei. La città viva”, realizzato da @ElectaEditore con @PianoPItalia in v… - tg2rai : In vista della possibile riapertura dei musei, @pompeii_sites è pronta con nuovi spazi e nuovi tesori. Li vediamo… - DarioNardella : Bene le parole di @dariofrance sulla riapertura dei #musei nelle zone gialle, anche solo nei giorni feriali. Una bu… - AnnaxLGxTS : RT @pompeii_sites: Ecco il secondo episodio del #podcast “Pompei. La città viva”, realizzato da @ElectaEditore con @PianoPItalia in vista… - lxilsi : RT @tripps42: oggi nella mia ex scuola superiore ci sarà uno sciopero dei ragazzi contro la riapertura della scuola in queste condizioni, m… -