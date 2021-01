Responsabili di furti a donne anziane: arrestati due giovani salernitani (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, Dott. Scermino. La richiesta di misura cautelare è stata emessa su richiesta del Pubblico Ministero, Dott.ssa Rinaldi, che ha coordinato le indagini. I militari hanno arrestato Petrillo Massimo cl. ’86, destinatario di custodia cautelare in carcere e Di Biase Emanuele cl. ’89 destinatario di custodia cautelare agli arresti domiciliari ma già detenuto presso il carcere di Fuorni per altra causa. I due sono accusati a vario titolo di rapina, furto, lesioni, ricettazione, e resistenza a P.U. Le indagini condotte dai carabinieri della Sezione Operativa di Battipaglia e dalla Stazione di Olevano sul Tusciano, traggono origine da una serie di furti con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, Dott. Scermino. La richiesta di misura cautelare è stata emessa su richiesta del Pubblico Ministero, Dott.ssa Rinaldi, che ha coordinato le indagini. I militari hanno arrestato Petrillo Massimo cl. ’86, destinatario di custodia cautelare in carcere e Di Biase Emanuele cl. ’89 destinatario di custodia cautelare agli arresti domiciliari ma già detenuto presso il carcere di Fuorni per altra causa. I due sono accusati a vario titolo di rapina, furto, lesioni, ricettazione, e resistenza a P.U. Le indagini condotte dai carabinieri della Sezione Operativa di Battipaglia e dalla Stazione di Olevano sul Tusciano, traggono origine da una serie dicon ...

Risveglio2mila : Confermato il carcere per i tre stranieri responsabili di furti nei supermercati - Nicco60976267 : @CarloCalenda Dott. Calenda, tra i principali responsabili dei furti negli appartamenti o degli scippi sono persone… - Ant_News_ : Seriamente abbiamo risorse per queste cose ma non per cercare responsabili di furti, scippi, deturpamento dell'ambi… - Andrea__Monti : @gnaojones @ErmesFerrari @GuidoCrosetto @lucasofri @EugenioCardi ancora con questa storia.. se le regole che hai ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Responsabili furti In carcere i tre responsabili dei furti ai danni dei supermercati a Capodanno Ravennawebtv.it Esperti in furti ai danni di supermercati: denunciati dalla Polizia di Stato tre pluripregiudicati

I due stranieri sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili in concorso di un furto aggravato commesso nell’agosto 2019 all’interno del supermercato LIDL di Carpi, ...

Furti, ricettazione, violazione obblighi e gestione illecita di rifiuti: tre arresti e una denuncia

Ha violato gli obblighi della semilibertà il 35enne di Monteroni di Lecce, nato a Valona, arrestato dai carabinieri della stazione locale in seguito al provvedimento di aggravamento della misura, poic ...

I due stranieri sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili in concorso di un furto aggravato commesso nell’agosto 2019 all’interno del supermercato LIDL di Carpi, ...Ha violato gli obblighi della semilibertà il 35enne di Monteroni di Lecce, nato a Valona, arrestato dai carabinieri della stazione locale in seguito al provvedimento di aggravamento della misura, poic ...