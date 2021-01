Renzi sente aria di vittoria: “Conte non ha i numeri”. Anche Mastella si sfila e inguaia il premier (Di sabato 16 gennaio 2021) Matteo Renzi pregusta la vittoria: il no dei centristi di Cesa alla maggioranza “raccogliticcia” che Conte sta cercando di mettere in piedi, lo rimette in gioco. E la slavina dei suoi parlamentari verso il Pd, a parte un ininfluente deputato, per il momento non si è verificata. In questo scenario di Conte numeriche e di Conte politiche, l’altra brutta notizia è che Clemente Mastella si sfila, avendo subodorato un ritorno del figliol prodigo Renzi alla corte della maggioranza giallorossa, per un Conte-ter. Il teatrino della politica, insomma, resta aperto Anche nel fine settimana, con tanti saluti ai morti di oggi di Covid, quasi 500. Renzi ai suoi: “Restiamo uniti, siamo indispensabili ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Matteopregusta la: il no dei centristi di Cesa alla maggioranza “raccogliticcia” chesta cercando di mettere in piedi, lo rimette in gioco. E la slavina dei suoi parlamentari verso il Pd, a parte un ininfluente deputato, per il momento non si è verificata. In questo scenario diche e dipolitiche, l’altra brutta notizia è che Clementesi, avendo subodorato un ritorno del figliol prodigoalla corte della maggioranza giallorossa, per un-ter. Il teatrino della politica, insomma, resta apertonel fine settimana, con tanti saluti ai morti di oggi di Covid, quasi 500.ai suoi: “Restiamo uniti, siamo indispensabili ...

