Regione Lombardia pronta al ricorso contro la Zona Rossa: «I dati esaminati non sono attuali» (Di sabato 16 gennaio 2021) Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia sono le tre regioni d'Italia che, in base al monitoraggio eseguito dall'Istituto di Superiore di Sanità, entrano in Zona Rossa. Lo ha stabilito il nuovo Dpcm, approvato dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 16 gennaio. Una decisione che, nonostante si paventasse già da qualche giorno, nel caso della Regione Lombardia incontra il totale dissenso degli amministratori.

