Regione Lazio in zona arancione: le nuove direttive per bar, negozi e ristoranti (Di sabato 16 gennaio 2021) La Regione Lazio e la sua Capitale, da domenica 17 dicembre 2021, passa dalla zona gialla alla zona arancione. Il tutto è giustificato dal valore RT pari a 1.1 con incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100 mila abitanti. Ma quali sono le novità su bar, ristoranti e negozi? Vediamole insieme. Servizi di ristorazione Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Lae la sua Capitale, da domenica 17 dicembre 2021, passa dallagialla alla. Il tutto è giustificato dal valore RT pari a 1.1 con incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100 mila abitanti. Ma quali sono le novità su bar,? Vediamole insieme. Servizi di ristorazione Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub,, gelaterie, pasticcerie) Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al ...

