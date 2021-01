Real Madrid, retroscena Sergio Ramos: in Supercoppa ha giocato con infiltrazioni al ginocchio (Di sabato 16 gennaio 2021) Nonostante la buona prova disputata - forse è stato il migliore dei suoi in difesa - Sergio Ramos, centrale del Real Madrid, era a mezzo servizio nel match perso dai blancos in Supercoppa contro l'Atletico Bilbao. Lo riporta Marca che spiega come El Gran Capitan sia stato in bilico fino all'ultimo per la gara disputata giovedì dai suoi tanto da decidere di scendere in campo solamente negli ultimi minuti e sotto una serie di importanti infiltrazioni al ginocchio.Non è la prima volta che il centrale spagnolo compie uno sforzo simile. Già nel 2014, Ramos per non perdersi la finale di Coppa del Mondo per club aveva giocato con uno strappo muscolare. Questa volta, però, l'aver forzato potrebbe essergli costato alcune gare di stop. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Nonostante la buona prova disputata - forse è stato il migliore dei suoi in difesa -, centrale del, era a mezzo servizio nel match perso dai blancos incontro l'Atletico Bilbao. Lo riporta Marca che spiega come El Gran Capitan sia stato in bilico fino all'ultimo per la gara disputata giovedì dai suoi tanto da decidere di scendere in campo solamente negli ultimi minuti e sotto una serie di importantial.Non è la prima volta che il centrale spagnolo compie uno sforzo simile. Già nel 2014,per non perdersi la finale di Coppa del Mondo per club avevacon uno strappo muscolare. Questa volta, però, l'aver forzato potrebbe essergli costato alcune gare di stop. ...

