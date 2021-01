Quel che passa il convento: i dolci della tradizione nati nei monasteri (Di sabato 16 gennaio 2021) Frutta di Martorana, minne, cannoli, biscotti ricci, sospiri e sfogliatelle non sono solo i protagonisti di antiche tradizioni dolciarie regionali (soprattutto siciliane) ma testimonianze della storia segreta di tante vite femminili trascorse all’ombra dei chiostri: a volte per vocazione, altre per costrizione, come accadeva alle figlie cadette delle nobili famiglie, costrette a prendere i voti. Realizzare dolci straordinari per gusto, creatività e bellezza si è rivelata per molte suore la sola forma di libertà dalle regole monastiche, l’occasione di incanalare la propria spiritualità in una materia in un certo senso «peccaminosa», l’unico contatto con il mondo e la possibilità di lasciare una traccia, se pur effimera, della loro esistenza. Leggi su vanityfair (Di sabato 16 gennaio 2021) Frutta di Martorana, minne, cannoli, biscotti ricci, sospiri e sfogliatelle non sono solo i protagonisti di antiche tradizioni dolciarie regionali (soprattutto siciliane) ma testimonianze della storia segreta di tante vite femminili trascorse all’ombra dei chiostri: a volte per vocazione, altre per costrizione, come accadeva alle figlie cadette delle nobili famiglie, costrette a prendere i voti. Realizzare dolci straordinari per gusto, creatività e bellezza si è rivelata per molte suore la sola forma di libertà dalle regole monastiche, l’occasione di incanalare la propria spiritualità in una materia in un certo senso «peccaminosa», l’unico contatto con il mondo e la possibilità di lasciare una traccia, se pur effimera, della loro esistenza.

Ultime Notizie dalla rete : Quel che De Zerbi promessa mancata al Milan: "Poteva fare quel che voleva" Goal.com A Pordenone arrivano i primi contenitori smart e nascondi bidoni: si parte da umido e vetro in centro storico

Da rossi a marroni, blu per le bottiglie, come da norma Ue. Diventeranno smart, coi lettori di scheda. In periferia niente copertura ...

Come eravamo a Polesella

L'INIZIATIVANon tutto il web viene per nuocere. A volte è proprio questo strumento, se usato con saggezza, che offre un viaggio nel passato e si presenta come una macchina del tempo per ...

