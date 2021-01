Pupo innamorato di un uomo | la rivelazione in diretta tv

Ultime Notizie dalla rete : Pupo innamorato

Per tutti era "Pupo" e la sua morte ha colpito non solo i tifosi rosanero, ma tutti quelli che conoscevano Alberto Malavasi, bandiera del Palermo con 286 presenze morto per Covid in una Rsa di Villaba ..."Sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto paletti, remore, filtri: mi è capitato di avere un innamoramento, senza riscontro sessuale, per un uomo: Riccardo, per il quale scrissi Volano: l'amore ...