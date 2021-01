Pupo e la storia con la figlia Valentina Ghinazzi, riconosciuta dopo (Di sabato 16 gennaio 2021) Valentina Ghinazzi è la terza figlia di Pupo, nata da una sua breve relazione con una fan. Una ragazza nata all’inizio degli anni Ottanta e che il cantante ha riconosciuto in ritardo. “La mia terza figlia è un errore, ma non per quello che pensate. E’ stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”, ha dichiarato il cantante a Domenica In. Una famiglia allargata quella dell’artista, circondato da sole donne, felici e in perfetta armonia. Come rivelato dalla figlia Chiara Ghinazzi a Vieni da me, le tre figlie, le due compagne di vite e persino la madre di Valentina hanno la tradizione di incontrarsi tutti insieme nelle grandi occasioni. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)è la terzadi, nata da una sua breve relazione con una fan. Una ragazza nata all’inizio degli anni Ottanta e che il cantante ha riconosciuto in ritardo. “La mia terzaè un errore, ma non per quello che pensate. E’ stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo”, ha dichiarato il cantante a Domenica In. Una famiglia allargata quella dell’artista, circondato da sole donne, felici e in perfetta armonia. Come rivelato dallaChiaraa Vieni da me, le tre figlie, le due compagne di vite e persino la madre dihanno la tradizione di incontrarsi tutti insieme nelle grandi occasioni. ...

