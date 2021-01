Prima manche di Marta Bassino: grande gigante a Kranjska Gora (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima manche con Marta Bassino dominante. Le favorite di questo mondiale la seguono. Brignone oltre il secondo, ma per il podio si può ancora fare. Molto bene Curtoni poco fuori dalla top ten. Malino la Goggia. Marta Bassino si porta a casa la Prima manche di Kranjska Gora Nonostante la pista terribilmente ghiacciata Marta Bassino si aggiudica la Prima manche del gigante numero 1 di Kranjska Gora. E conferma la nostra atleta come la miglior specialista in circolazione. Marta Bassino è davanti a tutte a metà gara, in attesa di una seconda manche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021)condominante. Le favorite di questo mondiale la seguono. Brignone oltre il secondo, ma per il podio si può ancora fare. Molto bene Curtoni poco fuori dalla top ten. Malino la Goggia.si porta a casa ladiNonostante la pista terribilmente ghiacciatasi aggiudica ladelnumero 1 di. E conferma la nostra atleta come la miglior specialista in circolazione.è davanti a tutte a metà gara, in attesa di una seconda...

Redsamb : Un sacco di DNF a Flachau in prima manche, eh ma ManFe si era lamentato che era una pista per 'donne' e per loro troppo facile - P1Bliss : RT @FCMartaBassino: Prima manche... glaciale (in tutti i sensi) a #KranjskaGora. Il fuoco sta tutto dentro ?????? Appuntamento con la seconda… - FCMartaBassino : Prima manche... glaciale (in tutti i sensi) a #KranjskaGora. Il fuoco sta tutto dentro ?????? Appuntamento con la sec… - sportli26181512 : CdM Sci, Gigante Kranjska Gora: Marta Bassino in testa dopo la prima manche: Dopo la prima manche l'azzurra Marta B… - Fantaski_it : Bassino guida la prima manche di Kranjska Gora.Brignone 6/a #scialpino -