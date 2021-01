Preso d’assalto dai clienti e multato il ristorante simbolo della rivolta: «La sanzione? Non la pagherò» (Di sabato 16 gennaio 2021) Firenze, clienti in coda per cenare al ristorante di “Momi”, l’imprenditore che guida i ribelli contrari ai dpcm anti-Covid Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 16 gennaio 2021) Firenze,in coda per cenare aldi “Momi”, l’imprenditore che guida i ribelli contrari ai dpcm anti-Covid

iltirreno : ?? Clienti in coda per cenare nel locale dell'imprenditore che guida i ribelli contrari ai Dpcm anti-Covid. Il racco… - ettore_raimondo : RT @frankrosini: 'Vi vogliamo bene, siete persone speciali' #Trump agli squadristi che hanno preso d'assalto il campidoglio...Serve aggiun… - Bussola_turista : @calabriaonline @ProntoEstate @brahmino @Visit_Calabria_ @visitorcity @Italia @YesCalabria @CosenzApp… - RobertoVale10 : 'L'FBI arresta il leader antifa John Sullivan nello Utah dopo aver preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti… - starkill_x : @ParticipioPart Tié Tié, il fatto bello è: per questo articolo sono stato preso d'assalto da un #gobbo sul profilo… -

Ultime Notizie dalla rete : Preso d’assalto Kaspersky rileva somiglianze di codice tra Kazuar e Sunburst, backdoor impiegata nell'attacco a SolarWinds Fortune Italia