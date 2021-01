Presidenziali in Uganda: Museveni avanti, Wine contesta (Di sabato 16 gennaio 2021) Arrivano i primi exit poll delle elezioni Presidenziali in Uganda. Con circa il 40% delle schede scrutinate, Museveni sarebbe in vantaggio col 62% delle preferenze. La commissione elettorale ha annunciato che entro domani saranno resi noti i risultati finali. Nel frattempo il candidato di opposizione Bobbi Wine ha denunciato irregolarità nel voto. Elezioni Presidenziali in Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Arrivano i primi exit poll delle elezioniin. Con circa il 40% delle schede scrutinate,sarebbe in vantaggio col 62% delle preferenze. La commissione elettorale ha annunciato che entro domani saranno resi noti i risultati finali. Nel frattempo il candidato di opposizione Bobbiha denunciato irregolarità nel voto. Elezioniin

MoliPietro : Presidenziali in Uganda: Museveni avanti, Wine contesta - laboescapes : RT @JLTouadi: Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #RassegnaStampadelleafriche a cura di @JLTouadi. Oggi la #Tunisia 1… - RadioRadicale : RT @JLTouadi: Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #RassegnaStampadelleafriche a cura di @JLTouadi. Oggi la #Tunisia 1… - JLTouadi : Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #RassegnaStampadelleafriche a cura di @JLTouadi. Oggi la… - GualtieroSanta1 : RT @radio3mondo: Ora in onda le #Interferenze di @aborgnino : la radio in #Uganda come unico mezzo per aggirare il blackout di internet e i… -