Prada Cup, Luna Rossa vs Ineos UK: uno scontro diretto già decisivo per la Finale (Di sabato 16 gennaio 2021) Luna Rossa si appresta a sfidare Ineos Uk per la seconda volta nella Prada Cup: stanotte (ore 03.00) l’imbarcazione italiana affronterà i britannici nella baia di Auckland e sarà già un confronto fondamentale per le sorti della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I due sodalizi si sono già incrociati nella giornata d’apertura, quando BRITAnnia riuscì a imporsi con 28” di vantaggio grazie soprattutto a una partenza stellare: Ben Ainslie mise in difficoltà James Spithill e Francesco Bruni, facendo la differenza al via e prendendosi il più veloce lato destro del campo di regata. Dopo la sconfitta in acqua, Luna Rossa ha presentato ricorso per un’irregolarità operata da Ineos Uk e ha avuto ragione. La battaglia ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021)si appresta a sfidareUk per la seconda volta nellaCup: stanotte (ore 03.00) l’imbarcazione italiana affronterà i britannici nella baia di Auckland e sarà già un confronto fondamentale per le sorti della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I due sodalizi si sono già incrociati nella giornata d’apertura, quando BRITAnnia riuscì a imporsi con 28” di vantaggio grazie soprattutto a una partenza stellare: Ben Ainslie mise in difficoltà James Spithill e Francesco Bruni, facendo la differenza al via e prendendosi il più veloce lato destro del campo di regata. Dopo la sconfitta in acqua,ha presentato ricorso per un’irregolarità operata daUk e ha avuto ragione. La battaglia ...

