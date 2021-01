Prada Cup, Luna Rossa si alza in volo con 9 nodi, Ineos con 11. E c’è uno spiraglio per le volanti (Di sabato 16 gennaio 2021) Alzi la mano chi non ha tirato un sospiro di sollievo quando Luna Rossa ha tagliato la linea di arrivo della regata della seconda giornata di Prada Cup mentre American Magic non era ancora riuscita a girare l’ultima boa di bolina. Un sollievo per due motivi: in una giornata di vento al limite basso di quanto consentito dal regolamento può succedere di tutto, inoltre dopo la sconfitta nella giornata inaugurale il primo punto fa morale. Cosa insegna questa faticosa giornata di regata su un campo con il vento distribuito a macchie di leopardo dove per trovare un refolo ci voleva un rabdomante? Conferma che il vento debole è il playground preferito per la barca italiana; non lo hanno mai nascosto, ma vedere che Luna Rossa si alza in volo prima degli avversari è la ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Alzi la mano chi non ha tirato un sospiro di sollievo quandoha tagliato la linea di arrivo della regata della seconda giornata diCup mentre American Magic non era ancora riuscita a girare l’ultima boa di bolina. Un sollievo per due motivi: in una giornata di vento al limite basso di quanto consentito dal regolamento può succedere di tutto, inoltre dopo la sconfitta nella giornata inaugurale il primo punto fa morale. Cosa insegna questa faticosa giornata di regata su un campo con il vento distribuito a macchie di leopardo dove per trovare un refolo ci voleva un rabdomante? Conferma che il vento debole è il playground preferito per la barca italiana; non lo hanno mai nascosto, ma vedere chesiinprima degli avversari è la ...

